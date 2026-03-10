Nach dem Bürgerentscheid: „Keinen Schnellschuss“ – So geht es mit der Windkraft in Simmozheim weiter

Eine knappe Mehrheit hat sich beim Bürgerentscheid für die mögliche Errichtung von Windkraftanlagen auf Simmozheimer Gemeindegebiet ausgesprochen. Das sind jetzt die nächsten Schritte.
Der Bürgerentscheid in Simmozheim ist vorbei. Auf 51,35 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmzettel hatten sich die Bürger mit einem „Ja“ für die mögliche Errichtung von Windkraftanlagen auf Simmozheimer Gemeindegebiet ausgesprochen. Für Bürgermeister Stefan Feigl gilt es nun, das weitere Prozedere in aller Ruhe zu planen und die nächsten Schritte anzugehen.