Nach dem Brand in Furtwangen: Familie zwischen Trümmern und Hoffnung

Ein verheerendes Feuer zerstörte kurz vor Weihnachten ein Mehrfamilienhaus in Furtwangen. Für die betroffenen Bewohner beginnt nun der mühsame Weg zurück in die Normalität.
Auch gut zwei Monate nach dem Brand am Rössleplatz sind die Spuren des Unglücks allgegenwärtig. Brandruine und Bauschutt prägen das Bild, doch schwerer wiegen die unsichtbaren Folgen: Die traumatischen Erlebnisse sitzen bei den ehemaligen Bewohnern noch immer tief. Besonders betroffen ist eine Familie, deren Leben sich am 22. Dezember innerhalb von Minuten radikal änderte.