Nach dem Brand in Furtwangen: Familie zwischen Trümmern und Hoffnung

Ein verheerendes Feuer zerstörte kurz vor Weihnachten ein Mehrfamilienhaus in Furtwangen. Für die betroffenen Bewohner beginnt nun der mühsame Weg zurück in die Normalität.

Auch gut zwei Monate nach dem Brand am Rössleplatz sind die Spuren des Unglücks allgegenwärtig. Brandruine und Bauschutt prägen das Bild, doch schwerer wiegen die unsichtbaren Folgen: Die traumatischen Erlebnisse sitzen bei den ehemaligen Bewohnern noch immer tief. Besonders betroffen ist eine Familie, deren Leben sich am 22. Dezember innerhalb von Minuten radikal änderte.

Eine 69-jährige Bewohnerin sowie ihre 87 und 94 Jahre alten Eltern konnten sich damals nur in letzter Sekunde retten, ist aus dem Umfeld der Familie zu erfahren. Während die 69-Jährige und ihr Vater das brennende Gebäude noch eigenständig verlassen konnten, musste die 87-jährige Frau von der Feuerwehr über ein Fenster in Sicherheit gebracht werden. Die Familie verlor alles, was sie nicht am Leibe trug.

Nach einer viertägigen Behandlung wegen Rauchgasvergiftung im Schwarzwald-Baar-Klinikum begann die Suche nach einer neuen Bleibe. Dank der schnellen Unterstützung durch die Stadtverwaltung und das Altenheim St. Cyriak konnten inzwischen möblierte Mietwohnungen in Furtwangen für alle drei Betroffenen gefunden werden.

Große Welle derHilfsbereitschaft

Die Katastrophe löste in der Region eine beeindruckende Welle der Solidarität aus. Auf dem Spendenkonto der Stadt gingen in den vergangenen Monaten knapp 35 000 Euro ein. Diese Summe wurde inzwischen zu gleichen Teilen an die drei Hauptbetroffenen ausgezahlt – eine wichtige Stütze beim Neuanfang, für die die Familie tief dankbar ist. Auch zahlreiche Sachspenden, vor allem Kleidung, halfen über die erste Not hinweg.

Das Feuer hatte sich damals rasend schnell vom Keller bis in das Dachgeschoss ausgebreitet. 120 Feuerwehrleute sowie Rettungskräfte von DRK und Polizei waren im Großeinsatz. Während Brandstiftung mittlerweile ausgeschlossen werde, stehe die endgültige Ursache noch nicht fest, informiert die betroffene Familie; ein Defekt an der Gasleitung werde als eine der Möglichkeiten diskutiert.

Derzeit verzögern bürokratische und versicherungstechnische Fragen den nächsten Schritt: den Abriss der Ruine. Gespräche mit dem Landratsamt bezüglich der Schuttentsorgung laufen, ist von der Familie weiter zu erfahren.

Entsorgungsunternehmen steht in Startlöchern

Ein Entsorgungsunternehmen stehe bereits in den Startlöchern und warte auf das grüne Licht der Behörden. Schätzungen zufolge würden die Abrissarbeiten etwa zwei Monate in Anspruch nehmen. Trotz der schweren Zeit ist der Wille zum Neuanfang ungebrochen. Der Wunsch der Familie ist klar: Sobald der Bauschutt beseitigt und die Versicherungsfragen geklärt sind, soll an derselben Stelle wieder ein Haus entstehen. Die Betroffenen möchten an ihren vertrauten Ort zurückkehren und dort gemeinsam in die Zukunft blicken, ist von Seiten der Familie zu erfahren.