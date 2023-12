Nach dem Bau des Bürgerhauses: Alte Festhalle in Kippenheim wird abgerissen

Alte Festhalle in Kippenheim wird abgerissen

Nachdem das Bürgerhaus nun gebaut und seit März eingeweiht ist und eifrig genutzt wird, will die Gemeinde Kippenheim nun die Nachnutzung des Festhallengeländes vorantrieben. Dafür soll nun zunächst die alte Festhalle abgerissen werden. Da sich der Abbruch eines solch alten und großen Gebäudekomplexes immer schwierig gestaltet – allein aufgrund der möglicherweise vorhandenen Schadstoffe und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz – soll damit ein Ingenieurbüro beauftragt werden. Die Verwaltung hatte dazu beim Büro Kappis Ingenieure in Lahr angefragt, da die Gemeinde mit diesen bei zurückliegenden Projekten wie der Erschließung des Baugebiets am Selzengraben und der Umgestaltung des Schlossgartens gute Erfahrungen gemacht hat. Dieses hat der Gemeinde ein Angebot für 290 000 Euro unterbreitet, das der Gemeinderat einstimmig annahm. Das Angebot umfasst sowohl den Abbruch der Festhalle als auch des Verbindungsgangs aus Glas und das damit verbundene Wohnhaus.