Nach dem Aus der WG Kippenheim: So geht es mit dem Weinhof der Familie Mauch weiter

Die Kippenheimer Winzergenossenschaft löst sich auf. Nun sorgen sich viele um die Zukunft der Verkaufsstelle. Chefin Iris Mauch gibt Entwarnung.
„Ja, der Weinhof hat weiterhin geöffnet“, erklärt Geschäftsführerin Iris Mauch mit dem Telefon am Ohr. Es ist einer von vielen Anrufen, die sie in den vergangenen Tagen von besorgten Kippenheimern erhalten hat. „Ich werde mit Nachrichten bombardiert“, erklärt sie beim Besuch unserer Redaktion am Donnerstagmorgen. Der Grund: Die Winzergenossenschaft (WG) Kippenheim-Mahlberg-Sulz löst sich auf (wir berichteten). Nun besteht bei einigen Kunden offenbar die Befürchtung, dass auch das Geschäft in der Querstraße 6 vor dem Aus steht. „Der Betrieb läuft wie gewohnt weiter“, gibt Mauch Entwarnung.