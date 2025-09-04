Nach dem Aus der WG Kippenheim: So geht es mit dem Weinhof der Familie Mauch weiter

„Ja, der Weinhof hat weiterhin geöffnet“, erklärt Geschäftsführerin Iris Mauch mit dem Telefon am Ohr. Es ist einer von vielen Anrufen, die sie in den vergangenen Tagen von besorgten Kippenheimern erhalten hat. „Ich werde mit Nachrichten bombardiert“, erklärt sie beim Besuch unserer Redaktion am Donnerstagmorgen. Der Grund: Die Winzergenossenschaft (WG) Kippenheim-Mahlberg-Sulz löst sich auf (wir berichteten). Nun besteht bei einigen Kunden offenbar die Befürchtung, dass auch das Geschäft in der Querstraße 6 vor dem Aus steht. „Der Betrieb läuft wie gewohnt weiter“, gibt Mauch Entwarnung.

Für die Sorgen ihrer Kundschaft zeigt die Wein-Expertin Verständnis. „Viele können uns nicht auseinanderhalten“, weiß sie. Immerhin gingen Genossenschaft und Weinhof seit jeher Hand in Hand. „Die Winzer der WG haben produziert, der Hof hat die Weine anschließend verkauft“, erklärt Mauch die Zusammenarbeit. Wird das Sortiment mit der Auflösung der WG nun also schrumpfen? Nein – weder auf kurze, noch auf lange Sicht. So hinterlasse die Genossenschaft einen großen Restbestand.

Wegfallende Sorten sollen künftig von der Familie Mauch hergestellt werden

Wie lange es dauert, bis dieser verkauft ist, sei noch nicht absehbar. „Für das bevorstehende Weinfest reicht es auf jeden Fall“, so Mauch. Sobald die letzten Flaschen der WG über den Ladentisch gehen, sollen wegfallende Sorten künftig von Familie Mauch in Eigenregie hergestellt und im Weinhof angeboten werden. „Wir haben dafür ausreichend Rebfläche und die nötigen Trauben“, ist sich die Expertin sicher. Die WG-Auflösung wirkt sich also hauptsächlich im Hintergrund aus. „Für Kunden ändert sich nichts“, betont sie.

Auf die Frage, wie es generell um die Zukunft des Weinhofs stehe, zeigt sich Mauch zuversichtlich. „Das Kaufverhalten der Kunden hat sich verändert. Sie müssen jeden Euro umdrehen und geben ihr Geld bedachter aus“, erklärt sie und fügt an: „Man muss sich an dem Markt anpassen.“ Demnach seien alkoholfreie Weinsorten und Wein-Cocktails besonders bei jungen Menschen im Trend. All das habe der Weinhof bereits im Sortiment und werde auch bei Veranstaltungen angeboten. Das bestätigt ein Blick auf ihren Computer-Bildschirm, auf dem sie die Preisliste für das Weinfest gestaltet. Neben klassischem Wein gibt es auch viele Alternativen.

Wieder kommt ein Anruf rein, wieder klärt Mauch geduldig auf. Ärgern will sie sich über das ständig klingelnde Telefon nicht, vielmehr sporne es sie an. Es verdeutliche, wie wichtig die Kultur – und auch der Weinhof – für die Bürger der Region sei. Auch Bürgermeister Matthias Gutbrod gibt der Geschäftsführerin in einer Pressemitteilung Rückenwind: „Der Weinhof wird auch künftig von Iris Mauch gemeinsam mit ihrer Familie betrieben. Wir begrüßen diese Entscheidung und sehen sie als Gewinn für die Gemeinde. Der Weinhof ist ein beliebter Treffpunkt in Kippenheim.“

Der Weinhof ist ein beliebter Treffpunkt in Kippenheim

Dass der Rathauschef besonders mit dem letzten Satz richtig liegt, wird beim Besuch unserer Redaktion deutlich: Immer wieder betreten Kunden den Laden, schauen sich um, nehmen teils ganze Kartons mit. Ein kurzer Plausch mit Mauch darf dabei auch nicht fehlen.

Abschließend betont die Geschäftsführerin: „Wir stecken weiterhin unsere Kraft in den Weinhof und freuen uns, dass es weitergeht. Ich brenne einfach dafür.“

Info – Seit 1999 vor Ort

„Der Weinhof ist eine feste Institution in Kippenheim und wird im 26. Jahr betrieben“, erklärt Geschäftsführerin Iris Mauch. Verkauft wird dort nicht nur Wein, sondern auch Dekoration, Verpackungen oder Geschenkpakete. Geöffnet hat der Weinhof montags und dienstags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 15.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr. Mittwochs hat der Laden geschlossen. Weitere Informationen gibt’s im Internet unter www.wg-kippenheim.de.