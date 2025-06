Im Rahmen eines öffentlichen Ideenwettbewerbs haben Architekturstudenten der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) in der Bibliothek der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn ihre Entwürfe für ein neues Nutzungskonzept für das Gelände des ehemaligen Cafés Klumpp vorgestellt.

Die Gemeinde hatte das verfallene Gebäude gekauft und rechtzeitig zum Start der Gartenschau abreißen lassen.

Ziel der Entwürfe der Architekturstudenten war es, die Aufenthaltsqualität im Ortskern zu steigern und die Gemeindeentwicklung gestalterisch zu begleiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Baiersbronn.

Breites Spektrum an Ideen

Unter Anleitung von Professor Harald Roser hatten die Studenten in den vergangenen Wochen verschiedene Konzepte erarbeitet, die jeweils in zehnminütigen Präsentationen vorgestellt wurden. Vertreter des Gestaltungsbeirats der Gemeinde Baiersbronn nahmen an der Veranstaltung teil und berieten im Anschluss über die Entwürfe.

Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs präsentierten Architekturstudenten der Hochschule für Technik Stuttgart in der Schwarzwaldhalle ihre Entwürfe für ein neues Markthallenkonzept. Foto: Gemeinde Baiersbronn

Insgesamt wurden neun Entwürfe präsentiert. Diese reichten von offenen Hallenkonstruktionen mit Marktnutzung bis hin zu kombinierten Gebäuden mit ergänzenden sozialen oder kulturellen Angeboten. Im Fokus stand stets die Frage, wie durch architektonische Maßnahmen das Leben im Zentrum Baiersbronns gestärkt werden kann.

„Es war erfreulich zu sehen, wie viel Sorgfalt und Auseinandersetzung mit dem Ort in die Arbeiten eingeflossen ist“, erklärte Bauamtsleiter Daniel Armbruster laut der Mitteilung der Gemeinde.

Das Café Klumpp kurz vor den Abrissarbeiten (Archiv-Foto) Foto: Haier

Auch Sebastian Rittner, Sachgebietsleiter Hochbau, betonte den Nutzen solcher studentischer Projekte: „Die Perspektive von außen ist für uns als Verwaltung sehr wertvoll – insbesondere, wenn sie so fundiert ist wie hier.“

Nach allen Präsentationen zog sich die Jury zur Beratung zurück. Neben der baulichen Qualität flossen auch die Umsetzbarkeit und der Bezug zum Ort in die Bewertung ein.

Weiteres Vorgehen

Am Ende wurden gleich zwei Entwürfe zum Sieger gekürt. Diese überzeugten unter anderem durch eine klare Struktur, gute Einbindung ins Ortsbild und flexible Nutzungsmöglichkeiten, heißt es weiter.

Das Siegerkonzept soll in die künftigen Überlegungen zur Entwicklung der Ortsmitte einfließen. Ob und in welcher Form es realisiert wird, ist noch offen, so die Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde Baiersbronn sehe in der Veranstaltung jedoch einen gelungenen Beitrag zur Ideenfindung und einen konstruktiven Austausch zwischen Hochschule und kommunaler Praxis.