Nach Cyberattacke: IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen

Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Berlin - Hoffnungsvolle Nachrichten für Urlauber und Geschäftsreisende am Hauptstadtflughafen BER: Das von einem Cyberangriff betroffene IT-System könnte noch in dieser Woche wieder funktionstüchtig gemacht werden. Es sei das erklärte Ziel des Flughafen-Dienstleister Collins Aerospace, das Kernsystem bis Sonntag wiederherzustellen, sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur.