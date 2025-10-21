Nach Cossu jetzt auch Emmvee: Kiffen die Leute in Bad Herrenalb – oder was ist denn ein Luftkurort?

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit geht ein Ort im Kreis Calw auf Instagram viral. Nach Dobel und Cossu nimmt ein anderer Comedian nun Bad Herrenalb auf die Schippe.
„Italienischer Charme, aber nichts für schwache Nerven: Mariano Vivenzio alias Emmvee verschiebt mit seiner Comedy spielerisch die Grenzen des Humors!“ So beschreibt die Agentur des Künstlers den Comedian, der derzeit mit seiner Tour „War das zu hart?“ Hallen in ganz Deutschland füllt. Und außerdem bringt er Bad Herrenalb auf Instagram ins Gespräch.