Nach Cossu jetzt auch Emmvee: Kiffen die Leute in Bad Herrenalb – oder was ist denn ein Luftkurort?

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit geht ein Ort im Kreis Calw auf Instagram viral. Nach Dobel und Cossu nimmt ein anderer Comedian nun Bad Herrenalb auf die Schippe.

„Italienischer Charme, aber nichts für schwache Nerven: Mariano Vivenzio alias Emmvee verschiebt mit seiner Comedy spielerisch die Grenzen des Humors!“ So beschreibt die Agentur des Künstlers den Comedian, der derzeit mit seiner Tour „War das zu hart?“ Hallen in ganz Deutschland füllt. Und außerdem bringt er Bad Herrenalb auf Instagram ins Gespräch.

Denn die Interaktion mit dem Publikum ist fester Bestandteil seiner Shows. Das durfte – oder musste – jetzt auch eine junge Frau erleben, die in seiner Show als Zuschauerin dabei war.

Studium für Bad Herrenalb „für die Katz“

Die fragt er leicht ungläubig: „Bei der Stadt Bad Herrenalb studierst du Tourismus?“ Als die junge Frau das bestätigt, sagt er weiter und dem Gelächter des Publikums: „Guck mal, ich will dir eine Sache sagen: Alice, dein Studium ist komplett für die Katz’.“

Dann wendet er sich ans gesamte Publikum und stellt die Frage: „War schon mal jemand von euch in Bad Herrenalb?“ und ist angesichts des tosenden Beifalls doch überrascht und fragt nach: „Wirklich? Ist das was, wo man hingeht?“ Und nicht nur Alice ruft begeistert: „Ja!“

Wandern und Reha in Bad Herrenalb

Ein Zuschauer springt ihr zur Seite und erklärt dem Comedian, dass es sich dabei um einen Luftkurort handle. „Was machen die da? Kiffen die Leute und schweben dann einfach? Was ist denn ein Luftkurort?“ Die junge Frau hält tapfer dagegen: „Es geht um die Luft bei uns. Wir haben auch Reha-Kliniken. Da kann man gut wandern gehen.“

„Da kann man gut wandern gehen?“, fragt er nach, und dann fällt der Groschen: „Aaaaaaaaah, deshalb haben nur Deutsche geklatscht.“ Dann zeigt der Komiker, dass er „Witze über alles und jeden macht“, wie es sein Management beschreibt: „War jemand von euch schon mal wandern und hat so drei Kanaken gesehen? Boah, die Luft ist hier aber super, Alter! Die Luft ist hier aber richtig stark, du! Cem, magst du die Luft? Nein, Tayfun! Brutal Bruder! Ich schwör auf deine Mutter, Alter!“

Viel Wald und gute Luft – das ist der Luftkurort Bad Herrenalb. Foto: Kugel

Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ein Komiker eine Gemeinde in der Region auf die Schippe nimmt. Erst kürzlich ging das Video von Cossu viral, in dem er Dobel auf die Schippe nahm. Das hat mittlerweile weit über 13 000 Likes. Davon ist Vivenzios Videos noch etwas entfernt. Aber auch er hat mittlerweile mehr als 3700 Likes. Und Bad Herrenalb eine gute Werbung – und offenbar eine sympathische und engagierte Tourismus-Studentin.