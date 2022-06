1 Das Volksfest lockt wieder nach Rottweil. Foto: Hofer

Nach einer zweijährigen Pause, die der Corona-Pandemie geschuldet ist, kehrt das Rottweiler Volksfest in die Stadt zurück.















Link kopiert

Rottweil - Die Vorfreude ist bei vielen entsprechend groß und überall in Rottweil zeugen Plakate vom anstehenden Trubel auf dem Festplatz am Stadion. Vom 10. bis 19. Juni können alle Gäste von Jung bis Alt ein abwechslungsreiches Programm erleben. So gibt es jeden Freitag ein großes Brillant-Feuerwerk, und Mittwoch ist Kindertag, wo viel Spiel und Spaß für ermäßigte Preise geboten wird.

Volksfest Rottweil: Aufbau ist schon im Gange

Die Vorbereitungen auf dem Festplatz am Stadion, wo das Volksfest stattfinden wird, sind schon im Gange und die ersten Beschicker sind am Veranstaltungsort eingetroffen. Nach den Pfingstfeiertagen wird der Aufbau dann auf Hochtouren laufen.

Die Betreiberfamilie Ruoff setzte in den bisherigen Rottweiler Volksfesten auf eine Mischung aus Bewährtem und Modernem. So gab es unter anderem den "Jaguar" – eine Berg-und-Tal-Bahn, den Glasirrgarten "Atlantis" und auch ein Autoscooter durfte nicht fehlen.

Für die Kleinsten gab es ein Karussell und die sogenannte Kinderschleife. Man darf gespannt sein, welche Attraktionen in diesem Jahr warten.

0