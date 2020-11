Nach Corona-Erkrankung Zwei Todesfälle im Kreis Calw

Kreis Calw - Am Donnerstag wurden zwei weitere in Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung stehende Todesfälle im Kreis Calw bekannt. Es handelt sich um einen 75-jährigen Mann aus Haiterbach und einen 57-jährigen Mann aus Gechingen. Das hat das Landratsamt in Calw am Freitagmittag vermeldet.