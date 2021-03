1 Nach einem Corona-Ausbruch in einem Wildbader Kindergarten, muss nun auch die Schule geschlossen bleiben. (Symbolfoto) Foto: Skolimowska

Bad Wildbad - "Letzte Woche wurde im evangelischen Fröbelkindergarten die britische Mutante des Coronavirus festgestellt. Die Einrichtung wurde geschlossen, Kontaktpersonen und deren Angehörige unter Quarantäne gestellt", schrieb Bürgermeister Klaus Mack am Donnerstag in einer Mitteilung an Presse und Verwaltung. "Die erweiterte Quarantäne ist notwendig, um die hochansteckende Variante in den Griff zu bekommen. Die betroffenen Familien wurden vom Gesundheitsamt getestet", heißt es weiter.

Trotzdem habe nicht verhindert werden können, dass das Virus in die Schulen getragen wurde. Ärgerlich sei dabei besonders, dass es Probleme mit Testverweigerern gebe. Dadurch werde "eine schnelle Verfolgung der Infektionsketten leider verhindert".

"Da sich die Verdachtsfälle und einzelne Infektionen in der Wilhelmschule häuften, habe ich gestern Abend in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Schulleiter der Wilhelmschule, Christian Meyer, entschieden, dass die Schule bis auf Weiteres geschlossen wird", so der Bürgermeister weiter. Erschwerend komme hinzu, dass das Verwaltungsgericht am Mittwoch die erweiterte Quarantäne gekippt hat. Das bedeutet, dass Haushaltsangehörige ohne konkreten Infektionskontakt nicht mehr in Quarantäne versetzt werden können. Somit bestehe eine erhöhte Gefahr, dass Geschwisterkinder mögliche Infektionen in andere Schulen tragen. Schnellere Schulschließungen würden die Folge sein. Einzelne wenige Schüler des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (Förderschule Calmbach) und des Enztal-Gymnasiums seien ebenfalls positiv getestet worden. "Die betroffenen Klassen wurden aber bereits in Quarantäne versetzt oder die Schüler waren gar nicht an der Schule. Somit hat das Gesundheitsamt die Lage dort unter Kontrolle", so Mack.

"Wir haben gestern Abend mit dem Gesundheitsamt eine Teststrategie abgestimmt und heute Morgen mit allen Schulleitern besprochen. Demnach werden alle Schülerinnen und Schüler einen Antigen-Schnelltest (Spucktest) zur Verfügung gestellt bekommen. Die Schüler sollen sich am Montagmorgen zu Hause selbst testen. Mit einem beigefügten Formular können die Eltern bestätigen, dass der Test negativ ist." Wie man sich im Falle eines positiven Test verhalten soll beziehungsweise was passiert, wenn der Test schief läuft, sei darauf ebenfalls vermerkt. Das Formular werde derzeit erstellt. Das Gesundheitsamt empfehle dringend, Kinder von Testverweigerern den Zutritt zur Schule zu verwehren. Die Eltern sollten dann ihre Kinder zu Hause lassen.

Die Wilhelmschule wird voraussichtlich ab Montag unter diesen Voraussetzungen ebenfalls öffnen. Alles stehe aber unter dem Vorbehalt, dass weitere bestellte Tests auch rechtzeitig bei der Verwaltung eingingen. Jede Schule unterrichte deshalb ihre Schüler über die genaue Vorgehensweise selbst.

Personen, die in die erweiterte Quarantäne versetzt wurden, fragten im Moment, wann diese für sie aufgehoben werde. Dazu arbeite das Sozialministerium eine rechtliche Handhabung aus. Auch das Landratsamt habe angekündigt, die neue Situation rechtlich zu prüfen. Die Ordnungsämter müssten dann über die weitere Vorgehensweise entscheiden. "Bis dahin bitten wir, den bestehenden Anordnungen zu ihrer eigenen Sicherheit, Folge zu leisten", so Mack.