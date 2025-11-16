Nach Container-Ärger: Oberndorf prescht beim Thema Altkleiderentsorgung nach vorne

In Oberndorf war der Altkleider-Ärger besonders groß: Die Müllberge an den überfüllten Containern türmten sich – bis die Stadt die Reißleine zog. So soll es nun weitergehen.
Einem wochenlang andauernden Drama hatte die Stadt Oberndorf im Sommer ein Ende bereitet. In ihrem Auftrag war die Firma Esslinger angerückt und hatte insgesamt 19 Container an neun Standorten von Aistaig über den Lindenhof bis Bochingen eingesammelt. FWV-Stadträtin Sabine Jaud wollte nun wissen, wie es beim Thema Altkleider weitergehen soll.