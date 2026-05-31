Wurfgeschosse, brennende Autos und Barrikaden: nach dem Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain eskaliert in Frankreich die Lage. Es gibt Festnahmen und Verletzte.
Paris - Heftige Auseinandersetzungen in Frankreich haben einmal mehr den Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain überschattet. Innenminister Laurent Nuñez erklärte bei einer Pressekonferenz, dass landesweit 416 Menschen festgenommen worden seien, davon 283 allein im Großraum Paris. Es ist anzunehmen, dass die Zahl im Laufe des Tages steigt.