1 Seit der Legalisierung verkauft Hanna Höller besonders viel Anbau-Zubehör im „Hanfnah“. Foto: Merz

Erde, Töpfe und Lampen sind seit der Cannabis-Legalisierung im „Hanfnah“ besonders stark nachgefragt. Anders als die Baumärkte in der Stadt, die keine Anbau-Produkte anbieten, wollen die Laden-Inhaber in Kürze auch Samen verkaufen.









Link kopiert



Seit am 1. April das neue Cannabisgesetz in Kraft getreten ist, darf jeder Volljährige bei sich zu Hause Cannabis anbauen – bis zu drei Pflanzen zum Eigenbedarf. Was dafür nötig ist, sind neben Erde und Topf natürlich auch Hanfsamen. Doch woher bekommt man die? Unsere Redaktion hat sich in Lahr umgesehen und ist dabei auf sehr unterschiedliche Reaktionen zur neuen Gesetzgebung gestoßen.