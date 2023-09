1 Die jungen Kicker des SC Lahr im Duell mit dem SV Hausach. Die Spieltage werden für die Junioren nun anders ablaufen. Foto: Künstle

Mehr Spielfelder, kleinere Mannschaften und keine Tabellen mehr: Von den G- bis zu den E-Junioren wird ab dieser Saison nach neuem Konzept gekickt. Unsere Redaktion hat sich umgehört, wie das System bei den Vereinen ankommt.











Was für die G- und F-Junioren schon angewandt wurde, wird zu dieser Saison um die E-Jugend in Südbaden erweitert. Das neue Jugendfußball-Konzept des DFB greift (siehe Info). Ziel des Verbandes ist es, mehr Kindern mehr Ballaktionen zu ermöglichen und ein ausgewogeneres Leistungsniveau pro Spielfeld sicherzustellen. Tabellen werden nicht mehr erstellt. Im „großen Fußball“ hatten sich bereits prominente Namen wie Ralf Rangnick und Hans-Joachim Watzke gegen das Konzept ausgesprochen. Bei Jugendleitern in der Region stößt der neue Ansatz auf ein geteiltes Echo.