Nach Bürgerentscheid in Ostelsheim: „Das macht Mut für alles, was vor uns liegt“

„Das macht Mut für alles, was vor uns liegt“

Nach Bürgerentscheid in Ostelsheim

1 Der Bau von drei Windrädern in Ostelsheim ist seit Sonntag vom Tisch. Foto: © Massimo Cavallo - stock.adobe.co

Gut gekämpft und doch verloren – Enttäuschung macht sich bei der Initiative Pro Windkraft (IPW) nach dem Votum gegen den Bau von drei Windkrafträdern am Sonntag breit. Die IPW kann den vergangenen Monaten aber auch viel Positives abgewinnen. Die Windkraftgegner indes machen sich Gedanken, wie es mit ihrem Verein weitergehen soll.









Link kopiert



Kaum ein Thema ist in letzter Zeit so hitzig diskutiert worden wie die Windkraftpläne im Lochwald. Wie der Bürgerentscheid letztlich ausgegangen ist, steht für die IPW allerdings nicht im Vordergrund, „sondern wir richten jetzt den Blick nach vorne“, sagt Günther Diebold, zweiter Vorsitzender des Vereins, am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Jetzt gelte es, Gräben zu überwinden und nicht mehr übereinander, sondern miteinander zu reden. Es gebe weitere Projekte im Ort, die jetzt angepackt werden müssten, beispielsweise das geplante Dorfcafé.