Nach dem brutalen Einbruch in Sulz hat die Polizei in Lahr einen weiteren mutmaßlichen Täter verhaftet.

In der Nacht zu Dienstag, 18. Juli, waren mehrere Männer in ein Wohnhaus in Sulz eingestiegen, hatten ein Ehepaar überwältigt und gefesselt. Dabei war der Ehemann verletzt worden. Noch in derselben Nacht war es der Polizei gelungen, zwei Verdächtige zu verhaften (wir haben berichtet). Nun klickten wieder die Handschellen, die Ermittler der Kriminalpolizei haben in Lahr einen weiteren Mann festgenommen. Der 32-Jährige steht im Verdacht, an dem Einbruch beteiligt gewesen zu sein.

Indizien hätten die Verdachtsmomente mehr und mehr erhärtet, sodass der Mann am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde, so die Polizei. Wie gegen die beiden mutmaßlichen Mittäter ist auch gegen den 32-Jährigen Haftbefehl wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung erlassen worden.

Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Bei den nun insgesamt drei Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen Deutschen, einen Türken und einen Deutsch-Türken. Bei dem Eindruck waren mehrere von der Polizei nicht näher beschriebene Wertgegenstände geraubt worden. Vom Diebesgut fehlt weiterhin jede Spur.