Nach Brief vom Deutschen Werberat: Mössinger Metzgerei löscht umstrittene Stellenanzeige

Wegen der Stellenanzeige der Metzgerei Holzapfel, die darin den umstrittenen NS-Marsch „Erika“ verwendete, schaltete sich der Deutsche Werberat ein. Wie der Metzger darauf reagiert – und was er sagt.
Die Kontroverse um eine Instagram-Anzeige der Mössinger Metzgerei Holzapfel geht in die nächste Runde. Das Unternehmen sorgte für Aufregung, als es im März eine Stellenanzeige publizierte, die stark an Motive des Nationalsozialismus erinnerte, inklusive der Verwendung des umstrittenen Liedes „Erika“ von Herms Niel. Der Marsch wird in rechtsextremen Kreisen häufig als sogenannte „Dogwhistle“ verwendet, um rechtssicher die eigene Ideologie publik zu machen.