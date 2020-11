Nach Brand in Tannheim Fremdverschulden kein Thema

Sachverständige vor Ort

Noch gibt es keinerlei Informationen darüber, was zu dem Brand in der kleinen Tannheimer Seitenstraße führte. Möglicherweise wisse man in den nächsten Tagen mehr, wenn die Brandsachverständigen der Versicherung ihre Arbeit aufgenommen haben, erläuterte Dieter Popp, von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in ­Konstanz. Stand jetzt, sei das Objekt nicht im Fokus von Staatsanwaltschaft und polizeilichen Ermittlungen: Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, hieß es am Montagnachmittag.

"Das zieht sich hin", so Dieter Popp, "denn so einfach ist das nicht". Mehr Licht ins Dunkel des Brandes erhofft man sich durch Gespräche mit den Bewohnern, einem älteren Ehepaar und einer weiteren Person. Eines steht jedoch bereits fest: Entstanden sei der Brand im Obergeschoss des Hauses.

Keine Spendenaktion

Tröstlich wenigstens für das Ehepaar: Dieses, so Ortsvorsteherin Anja Keller, sei bei den Töchtern untergekommen. Und auch eine (Sach-)Spendenaktion sei nicht nötig, reagierte sie auf entsprechende Anfragen.