Reaktion auf Brandunglück in Lahr: E-Scooter? Die Schweiz als Vorbild

Der Autor macht sich Gedanken, wie sich Probleme mit rücksichtslosen Fahrern von Elektro-Tretrollern lösen lassen könnten.

Aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung schlagen Flammen, dicker, schwarzer Rauch steht meterhoch im Himmel, die Feuerwehr ist im Vollstress. Es war ein Inferno, das sich Freitag vergangener Woche im Kanadaring abspielte. Der Auslöser lässt kopfschüttelnd zurück: In einem Kinderzimmer war der Akku eines E-Scooters beim Laden an der Steckdose überhitzt. Als hätte es diese Schreckensnachricht noch gebraucht, um die Gefahr, die von den Stadtflitzern ausgeht, zu belegen.

Zisch – im Abstand von gefühlten fünf Zentimetern brettern zwei junge Leute vorbei. Im Stehen. Sich unterhaltend und lachend. Als wäre es das Normalste auf der Welt, mit Tempo 25 Slalom zwischen den Passanten in der Markstraße zu fahren. Fast schon ein Segen, dass nicht mehr so viel los ist in der Stadt, ruft die innere Stimme mit einer großen Portion Sarkasmus.

Freilich hat (auch) das Lahrer Rathaus das Problem E-Scooter längst erkannt und Regeln aufgestellt. Zusätzlich zur allgemeingültigen Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, wonach eine Betriebserlaubnis, ein Versicherungskennzeichen und ein Fahrermindestalter von 14 Jahren obligatorisch sind, ist das Cruisen durch die Fußgängerzone strikt verboten.

Allein: Was hilft’s, wenn die behördliche Ansage im Rausch der Geschwindigkeit ungehört verhallt? Schilder, die seit Jüngstem an Straßenlaternen E-Scooter-Piloten visuell über Erlaubtes und Verbotenes belehren sollen, sind sicher gut gemeint, dass sie für Besserung sorgen, darf indes bezweifelt werden – man kann ja schon froh sein, wenn die Fahrer den Blick auf die Straße richten.

Forsche These: Die Elektroroller-Plage ist ein Sinnbild für eine zunehmend rücksichtsloser werdende Gesellschaft. Ich, ich, ich – und wenn es mir reinpasst, kommst irgendwann du. Da helfen nur harte Gegenmaßnahmen. In der Schweiz (und nicht nur dort) werden Autos von Rasern versteigert oder gar verschrottet. Mit einer analogen Regelung für E-Scooter würde bei uns nichts mehr anbrennen – weder auf der Straße noch im Kinderzimmer.