Reaktion auf Brandunglück in Lahr: E-Scooter? Die Schweiz als Vorbild

Der Autor macht sich Gedanken, wie sich Probleme mit rücksichtslosen Fahrern von Elektro-Tretrollern lösen lassen könnten.
Aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung schlagen Flammen, dicker, schwarzer Rauch steht meterhoch im Himmel, die Feuerwehr ist im Vollstress. Es war ein Inferno, das sich Freitag vergangener Woche im Kanadaring abspielte. Der Auslöser lässt kopfschüttelnd zurück: In einem Kinderzimmer war der Akku eines E-Scooters beim Laden an der Steckdose überhitzt. Als hätte es diese Schreckensnachricht noch gebraucht, um die Gefahr, die von den Stadtflitzern ausgeht, zu belegen.