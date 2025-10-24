Nach Brandserie in Haiterbach: Polizei gibt Einblick in Stand der Ermittlungen

Nach einer Reihe von Brandstiftungen, bei denen vor allem Mülltonnen in Flammen aufgingen, ist es in Haiterbach zuletzt ruhig geblieben. Die Ermittler gehen mehreren Spuren nach.
Eine ganze Reihe von nächtlichen Bränden hielt zuletzt Einwohner und vor allem Anwohner in Haiterbach in Atem. Und sie sorgten für einen vorsichtigen Umgang mit Mülltonnen, denn auf diese hatte es der oder die Täter offenbar abgesehen. Im Zeitraum von 28. September bis 13. Oktober wurden in drei Nächten mehrere Feuer gelegt.