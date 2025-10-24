Nach Brandserie in Haiterbach: Polizei gibt Einblick in Stand der Ermittlungen

Nach einer Reihe von Brandstiftungen, bei denen vor allem Mülltonnen in Flammen aufgingen, ist es in Haiterbach zuletzt ruhig geblieben. Die Ermittler gehen mehreren Spuren nach.

Eine ganze Reihe von nächtlichen Bränden hielt zuletzt Einwohner und vor allem Anwohner in Haiterbach in Atem. Und sie sorgten für einen vorsichtigen Umgang mit Mülltonnen, denn auf diese hatte es der oder die Täter offenbar abgesehen. Im Zeitraum von 28. September bis 13. Oktober wurden in drei Nächten mehrere Feuer gelegt.

Erstes Feuer an Burgschule Die ersten Brände ereigneten sich bereits am Sonntag, 28. September. Gegen 4.50 Uhr wurde ein Containerbrand an der Burgschule Haiterbach gemeldet. Vor Ort wurden zwei brennende Müllcontainer festgestellt. Etwa 30 Minuten später ging eine weitere Meldung zu einer brennenden Mülltonne in der Beihinger Straße ein.

Die weiteren Feuer ereigneten sich in der Nacht auf Dienstag, 7. Oktober. Ihren ersten Einsatz hatte die Feuerwehr kurz nach Mitternacht. Zwischen 0 und 0.30 Uhr wurde ein Anhänger auf einem Firmengelände im Schieferweg in Brand gesetzt. Gegen 1.30 Uhr brannten zwei Mülltonnen vor einem Wohnhaus in der Beihinger Straße in Haiterbach. Das Feuer griff dabei auch auf eine Überdachung und einen Holzzaun über.

Schließlich wurde die Feuerwehr gegen 2 Uhr noch zum Brand einer Tür in einem leerstehenden Haus am Waldweg gerufen.

Zeuge verhindert Schlimmeres

Am 13. Oktober haben der oder die Täter gegen 3.20 Uhr drei Mülltonnen an der Hauswand eines Einfamilienhauses angezündet. Die Beihinger Straße war dabei erneut Tatort.

Schlimmeres wurde damals auch durch das Eingreifen eines aufmerksamen Zeugen verhindert. Dieser konnte die Bewohner wecken. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Seit den letzten Feuern ist es ruhig geblieben. Die Pressestelle der Polizeidirektion Pforzheim bestätigt auf Anfrage, dass nach aktuellem Stand keine weiteren Vorgänge bekannt seien.

Die Ermittlungen zu den Brandstiftungen sind indes immer noch an Laufen, wobei die Polizei bislang noch keinen großen Durchbruch gemeldet hat. „Derzeit gehen die Beamten der Kriminalpolizei mehreren Zeugenhinweisen nach“, heißt es auf die Nachfrage zum Ermittlungsstand. Die Polizei hatte die Bevölkerung aufgerufen, mögliche Beobachtungen und weitere Hinweise zu melden.

„Des Weiteren konnten an den Tatorten diverse Beweismittel sichergestellt werden“, informiert die Polizei – ohne diese näher zu beschreiben. Wobei deren Auswertung noch Gegenstand laufender Ermittlung sei.