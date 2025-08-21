Nach Brand und Räumungsverkauf: Kaufring bleibt Weil am Rhein erhalten – neue Shops im September

Kaufring-Geschäftsführer Benjamin Bockholt zieht eine positive Bilanz für den Räumungsverkauf in Weil am Rhein nach dem Brand Anfang August.
Der Betrieb im Weiler Kaufring hat sich wieder normalisiert. Nach dem Brand am 2. August hat zuletzt ein Räumungsverkauf stattgefunden, mittlerweile hat das letzte traditionelle Kaufhaus in Weil am Rhein wieder normal geöffnet, erklärt Kaufring-Geschäftsführer Benjamin Bockholt im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Verkaufsflächen seien mit frischer Ware bestückt, erklärt er. Einige Lieferungen wurden vorgezogen, beispielsweise bei der ohnehin schon vor Monaten bestellten Herbstmodekollektion. Wo einige Wände und Regale noch leer sind, seien die Mitarbeiter dabei, die frische Ware noch mit Preisen auszuzeichnen und die Diebstahlsicherungen anzubringen.