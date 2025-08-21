Nach Brand und Räumungsverkauf: Kaufring bleibt Weil am Rhein erhalten – neue Shops im September

Kaufring-Geschäftsführer Benjamin Bockholt zieht eine positive Bilanz für den Räumungsverkauf in Weil am Rhein nach dem Brand Anfang August.

Der Betrieb im Weiler Kaufring hat sich wieder normalisiert. Nach dem Brand am 2. August hat zuletzt ein Räumungsverkauf stattgefunden, mittlerweile hat das letzte traditionelle Kaufhaus in Weil am Rhein wieder normal geöffnet, erklärt Kaufring-Geschäftsführer Benjamin Bockholt im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Verkaufsflächen seien mit frischer Ware bestückt, erklärt er. Einige Lieferungen wurden vorgezogen, beispielsweise bei der ohnehin schon vor Monaten bestellten Herbstmodekollektion. Wo einige Wände und Regale noch leer sind, seien die Mitarbeiter dabei, die frische Ware noch mit Preisen auszuzeichnen und die Diebstahlsicherungen anzubringen.

„Der Kaufring bleibt“, macht Bockholt deutlich und ärgert sich über Gerüchte über eine mögliche Schließung. „Wir sind mit dem Umsatz zufrieden“, betont er und verweist auf die geplanten Investitionen, etwa für die neuen Shop-in-Shop-Modelle bei der Damen- und Herrenbekleidung.

Neue Shops im Herbst

Konkret nennt er die neuen Shops der Marken Tom Tailor, Cecil, Street One und S’Oliver, die von Anfang bis Ende September aufgebaut werden. Die Investitionen in die Verbesserungen der Shops seien schon seit Februar geplant, erklärt er. Auch die Schreibwarenabteilung soll ein neues Gesicht erhalten und attraktiver werden. Hier wird der eigentlich für Herbst geplante Umbau aus Kapazitätsgründen auf Januar beziehungsweise Februar 2026 verschoben, sagt der Geschäftsführer.

Das Kaufhaus ist bei den Weiler Kunden beliebt, hatte auch eine Umfrage unserer Zeitung beim Start des Räumungsverkaufs gezeigt.

Räumungsverkauf

„Der Räumungsverkauf ist gut gelaufen“, sagt Benjamin Bockholt. Die Ware wurde größtenteils abverkauft, nur wenig musste über einen Verwerter entsorgt werden.

Zwischenzeitlich habe ein Chemiker die Restbestände nochmals untersucht und als unbedenklich für den Verkauf freigegeben. Eine neue Jeans oder ein neues T-Shirt sollte man vor dem Tragen ohnehin einmal in die Waschmaschine stecken, meint der Kaufring-Geschäftsführer. Glücklicherweise sei der größte Teil der Verkaufsfläche beim Brand verschont geblieben. Dort habe es Kontaminationen mit Rauchgasen gegeben, aber lediglich der Lagerraum sei mit Ruß verunreinigt worden.

Lkw-Trailer dient als Lager

Improvisiert wird derzeit noch beim Thema Lager. Die frische Ware wird bis zur Preisauszeichnung und dem Anbringen der Sicherungen erstmals in einem Lkw-Trailer zwischengelagert, bis das eigentliche Lager wieder zur Verfügung steht. Dort war der Brand ausgebrochen und die Lagerräume wurden am stärksten in Mitleidenschaft gezogen. Zwischenzeitlich hätte sich auch der Gutachter der Gebäudeversicherung das Lager angeschaut, so dass jetzt zügig mit der Sanierung begonnen werden kann.

Was war passiert?

Am Samstag, 2. August, hatte gegen 12.08 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Kaufhaus wurde rechtzeitig geräumt,und es gab keine Verletzen zu beklagen. Das in einem Lagerraum ausgebrochene Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwendig und kräftezehrend. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge mit 50 Einsatzkräften der Feuerwehr Weil am Rhein sowie der Abteilung Haltingen im Einsatz.

Kriminaltechniker der Polizei haben nach dem Brand Spuren gesichert. Im Polizeibericht hieß es, dass eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne.