Nach Brand Kaufring wieder offen: Kunden schätzen breites Sortiment und „ein Stück Nostalgie“

Nach dem Brand in einem Lagerraum musste der Kaufring eine Woche geschlossen bleiben – am Samstag öffneten sich die Pforten wieder für einen Räumungsverkauf. Die Kundenresonanz war groß, an den Kassen gab es lange Warteschlangen. Viele Kunden lockten indes nicht nur die satten Rabatte, wie bei einer kleinen Umfrage unserer Zeitung deutlich wurde. Wir wollten von den Kunden wissen: „Warum gehen Sie in den Kaufring einkaufen?“. Die Antworten fielen durchweg positiv aus.

„Bleibe Kaufring treu“

Petra Sutter sagt, sie sei schon immer Kundin des Kaufring gewesen. Ihr gefalle das breite Sortiment und dass die Poststelle im Haus sei. Alles, was im Haushalt gebraucht werde, finde sie hier. „Ich möchte den Kaufring nicht missen, und ich bleibe ihm treu“, macht sie im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Wenn es das Kaufhaus nicht mehr gäbe, wäre das „ein herber Verlust für Weil am Rhein“, ist Sutter überzeugt.

Ebenso sieht es Hella Weber. Für sie ist der Kaufring „wichtig“. Alles sei überschaubar und vor allem sei der Kaufring in der Nähe. Käthe Rauchfuss schätzt vor allem den Lebensmittelbereich. Das Fleisch und die Wurst seien „spitze“ und die Preise überschaubar.

Besonders für Ältere wichtig

„Sehr, sehr wichtig“ ist der Kaufring auch für Thea Ebler. Sie kaufe immer die Lebensmittel dort, aber auch Zeitschriften, Bücher oder Bekleidung. Hier fände sie alles, was sie brauche. Sie würde das Geschäft, „das alles bietet, vermissen“, wenn es nicht mehr da wäre. Besonders für ältere Leute sei der Kaufring mit seinem Vollsortiment wichtig. „Das ist mein Laden“, sagt Doris Bürgelin. Täglich kaufe sie hier ein, schon allein durch das Lebensmittelangebot. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme. Ob Lebensmittel, Bekleidung oder Haushaltswaren: Hier finde sie alles. Der Laden sei „tipp topp“, alles sei sehr übersichtlich und die Mitarbeiter sehr freundlich. Auch zum Friseur im Kaufring gehe sie regelmäßig.

Mit Kaufring groß geworden

Für Beate Reinacher ist der Kaufring ein „Stück Nostalgie“. In den fast 50 Jahren, die es den Kaufring gibt, habe sich der Laden kaum verändert. Damit sei sie „groß geworden“. Im Angebot seien auch außergewöhnliche Dinge, die man sonst nirgendwo mehr bekomme. Schon ihre Eltern seien hier Kunden gewesen. Auch ihr Mann gehe gerne in den Kaufring. Die Übersichtlichkeit, die Frische der Lebensmittel, das überzeuge auch viele ältere Menschen, die gerne hier einkauften.

Für das tägliche Leben

„Ein sehr gutes Angebot“, bescheinigte Otto Lenherr aus der Schweiz dem Kaufring. Hier habe er schon Koffer und Rucksäcke gekauft, die Qualität sei hervorragend. Gute Produkte, das breite Angebot und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, das überzeuge ihn. Zudem spare er sich lange Wege. Er finde hier alles, was man im täglichen Leben brauche.