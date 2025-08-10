Nach Brand Kaufring wieder offen: Kunden schätzen breites Sortiment und „ein Stück Nostalgie“

Für großen Andrang sorgte die Wiedereröffnung des Kaufrings nach dem Brand. Kunden berichten im Gespräch mit unserer Zeitung, warum sie gerne dort einkaufen.
Nach dem Brand in einem Lagerraum musste der Kaufring eine Woche geschlossen bleiben – am Samstag öffneten sich die Pforten wieder für einen Räumungsverkauf. Die Kundenresonanz war groß, an den Kassen gab es lange Warteschlangen. Viele Kunden lockten indes nicht nur die satten Rabatte, wie bei einer kleinen Umfrage unserer Zeitung deutlich wurde. Wir wollten von den Kunden wissen: „Warum gehen Sie in den Kaufring einkaufen?“. Die Antworten fielen durchweg positiv aus.