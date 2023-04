1 So sah es kurz nach dem Brand in der Kirche aus. Foto: Wößner

Wie geht es nach dem Brand Mitte Dezember 2022 in der Neuapostolischen Kirche in Sigmarswangen weiter? Und was passiert mit der hochwertigen, selbstgebauten Orgel, dem Lebenswerk des Organisten Joachim Wößner?









„Ich konnte es lange gar nicht fassen. Es war unvorstellbar“, sagt Joachim Wößner. Er meint den Moment am 16. Dezember 2022, als er erfuhr, dass es in der Kirche brennt, in der er geheiratet, Rubinhochzeit und die Taufe seiner Kinder gefeiert hat, in der er seit mehr als 50 Jahren als Organist tätig war, rund 3500 Gottesdienste musikalisch begleitet hat und in der sein Lebenswerk stand – die selbstgebaute Pfeifenorgel.