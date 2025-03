Feuerwehreinsatz in Rottweil Brand auf Balkon – jetzt ermittelt die Kriminalpolizei

Schreck am späten Sonntagnachmittag in Rottweil: In einem großen Wohngebäude bricht auf einem Balkon Feuer aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlagen die Flammen hoch. Jetzt laufen die Ermittlungen der Kripo.