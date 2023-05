Nach Brand in Triberger Pizzeria

1 In der Pizzeria „La Pizzetta d’Oro“ ist es Mitte April zu einem Brand gekommen. Bis zur Wiederöffnung könnten noch Monate vergehen, vermutet Betreiberin Ornella Attardo. Foto: Christel Börsig-Kienzler

Die Ermittlungen zur Brandursache in der Pizzeria „La Pizzetta d’Oro“ in der Triberger Unterstadt dauern an. Ein Sachverständiger vermutet eine nicht richtig gelöschte Zigarettenkippe. Die Betreiberin der Pizzeria hat jedoch einen anderen Verdacht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war in der Nacht von Samstag, 15. April, auf Sonntag, 16. April, zum Brand in der Hauptstraße geeilt. Bei dem Feuer wurde der Schankraum ein Raub der Flammen.