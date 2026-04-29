Nach Brand in Triberg: Haus am Wässerlewald rückt nicht zum ersten Mal in den Fokus – Stadt reagiert

Das Haus am Wässerlewald in Triberg ist kein unbeschriebenes Blatt: Bereits früher gab es dort einen tragischen Vorfall. Nach dem aktuellen Brand reagiert die Stadt.
Zwei Tage nach dem Brand in einem leerstehenden Gebäude am Wässerlewald oberhalb des Friedhofs in Triberg zeigt sich vor Ort ein ernüchterndes Bild. Zwar ist das Feuer längst gelöscht, doch der beißende Geruch von Rauch liegt noch immer in der Luft. Vom Dach sind deutliche Spuren der Flammen sichtbar, Fenster stehen offen oder sind beschädigt. Was irritiert: Das Gebäude ist bislang nicht abgesperrt oder gesichert. Ohne größere Hindernisse wäre ein Betreten möglich.