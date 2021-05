Nach Brand in Triberg

3 So sah das beschädigte Dach der ehemaligen Fabrik jüngst aus. Foto: Kienzler

Der Dachstuhlbrand in einem Haus hinter der Kreuzstraße sorgte im August 2020 für Aufregung. "Doch das Haus wurde nicht beschädigt, nur das Dach", stellte der Eigentümer Qamar Masood im Gespräch mit unserer Zeitung klar.

Triberg - Bei Aufräumarbeiten in dem Fabrikgebäude habe damals eine Maschine Feuer gefangen. Von der Versicherung bekam er aber nur die Hälfte von dem, was jetzt der Rückbau des Dachstuhls kostet. "Aber ich möchte trotzdem das Gebäude wieder herrichten und wenn das Geld für ein Satteldach nicht reicht, kommt auch ein begrüntes Flachdach in Frage", verriet der gebürtige Pakistani.

Erst vor drei Jahren habe er die ehemalige Metallschleiferei Wehrle gekauft, weil er in dem leerstehenden Gebäude drei Ferienwohnungen einrichten wollte. Diesen Traum aber möchte er auf jeden Fall noch verwirklichen. "Es ist schade, dass jetzt die Kreuzstraße drei Wochen lang gesperrt werden musste", bedauerte der Auftraggeber. Vermutlich aber sei die Firma schon einige Tage früher fertig.

Heimat verlassen

Bereits mit 21 Jahren hat Qamar Masood Pakistan verlassen, um in Deutschland zu studieren. Über Berlin kam er dann bis nach Villingen, wo er eine Arbeit fand. "Später zog ich nach Schonach und arbeitete bei SBS Feintechnik, bis ich mich vor 30 Jahren in Triberg selbstständig machte", berichtete Masood.

Damals kaufte er das Haus gegenüber dem Schwarzwaldmuseum und richtete im Erdgeschoss zwei Geschäfte ein. Den Kebab-Laden habe er verpachtet, und im Bekleidungsgeschäft "Interfashional" bediene er selbst die Kunden. Seine Ehefrau sei Hausfrau, vertrete ihn aber im Geschäft, wenn er auswärts sei. Die drei Kinder seien schließlich schon erwachsen und die beiden Töchter studieren bereits.

Auf seine perfekte Aussprache angesprochen, sagte er: "Ich bin total eingedeutscht, obwohl ich nie einen Deutschkurs besucht habe. Die Sprache habe ich mir mit Büchern selbst beigebracht."