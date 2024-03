Nach Brand in Sasbach

1 Als die Einsatzkräfte am Samstagabend in Sasbach eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Wohnhaus in der Bühler Straße. Foto: Kornmeier/Einsatz-Report 24

Nach dem tödlichen Hausbrand am Samstagabend in Sasbach steht fest, um wen es sich bei dem Opfer handelt. Der Tote ist der 34-Jährige, der zuvor gegenüber Zeugen angekündigt hatte, sich und anderen etwas antun zu wollen. Die Ermittlungen laufen.









Ein 34-jähriger Mann hatte gegen 19.30 aus einem Fenster heraus angekündigt, sich und anderen Schaden zufügen zu wollen, teilt die Polizei mit. Er soll sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden haben. Zeugen informierten daraufhin über Notruf die Ordnungshüter. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später war in dem Wohnhaus in Sasbach bereits ein Brand ausgebrochen.