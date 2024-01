Nach Brand in Pfalzgrafenweiler: Denkmalgeschütztes Gebäude ist nicht mehr zu retten

Nach Brand in Pfalzgrafenweiler

1 Durch starken Funkenflug waren auch andere Gebäude in Gefahr. Foto: Feuerwehr/Kalmbach

Ein verheerendes Feuer hat am Silvesterabend eine denkmalgeschützte ehemalige Schreinerei in Pfalzgrafenweiler weitgehend zerstört. Und fast wäre es noch schlimmer gekommen, denn auch anliegende Gebäude und sogar die Jakobskirche wurden durch die Flammen bedroht. Die Feuerwehr konnte allerdings Schlimmeres verhindern.









Seit vielen Jahren stand das Gebäude bereits leer: die ehemalige Schreinerei in der Kirchstraße in Pfalzgrafenweiler. Doch vor rund zwei Jahren wurde für das denkmalgeschützte Gebäude in der Ortsmitte ein neuer Besitzer gefunden, der das Haus renovieren und Wohnungen einrichten wollte.