Nach Brand in Oberkollbach: Bevölkerung steht unter Schock

1 An einem Mehrfamilienhaus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund einer halben Million Euro. Foto: Wolfgang Krokauer

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Raiffeisenstraße am Montagnachmittag in Oberkollbach hat dazu geführt, dass drei Familien mit zwölf Personen ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Sie kommen auf die Schnelle woanders unter.









Der Rettungsdienst brachte vier Bewohner, darunter zwei Kleinkinder mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund eine halbe Million Euro. Das Feuer brach in einem Zimmer im ersten Obergeschoss des viergeschossigen Hauses aus. Der Brand breitete sich schnell in Richtung des Dachstuhles aus, berichtete die Polizei.