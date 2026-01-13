Nach Brand in Lörrach-Stetten: Vorerst gibt es einen Sachspendenstopp

Das Familienzentrum dankt für die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung nach dem Brand in der Waschhausgasse in Stetten.

Die Hilfs- und Spendenbereitschaft nach dem Brand in der Nacht auf den 25. Dezember ist laut Mitteilung des Familienzentrums Kinderland Lörrach überwältigend. Zahlreiche Bürger haben ihre Unterstützung angeboten und damit große Solidarität gezeigt (wir berichteten). Dafür bedanken sich die Familien und auch das Team des Familienzentrums Lörrach, das die Sachspenden teilweise koordiniert, ausdrücklich.

Das Familienzentrum weist jedoch darauf hin, dass aktuell keine weiteren Sachspenden angenommen werden, da zunächst die vielen eingegangenen E-Mails und Hilfsangebote gesichtet und koordiniert werden müssen. Sobald klar ist, welche Hilfsgüter konkret benötigt werden, wird darüber gezielt über die Social-Media-Kanäle informiert.

Zudem wird darum gebeten, keine Sachspenden unangekündigt vor den Einrichtungen der Familienzentrum Kinderland gGmbH abzustellen, da diese weder gelagert noch so verteilt werden können. Die Verantwortlichen bitten hierfür um Verständnis und danken nochmals für die große Unterstützung.

Was indes laut Angelika Mauch vom Familienzentrum nach wie vor gefragt ist, sei Wohnraum in Lörrach. Die hauptbetroffenen Familien sind inzwischen untergekommen, erzählt sie auf Nachfrage. Weiterhin werden aber Wohnungen für eine beziehungsweise drei Personen gesucht. Über Angebote freue man sich. Diese können an das Familienzentrum gerichtet werden.

Zur Erinnerung: Am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags war es in Lörrach zu einem Großbrand gekommen, das auf sieben Gebäude übergriff.