Nach Brand in Lörrach-Stetten: Vorerst gibt es einen Sachspendenstopp

Das Familienzentrum dankt für die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung nach dem Brand in der Waschhausgasse in Stetten.
Die Hilfs- und Spendenbereitschaft nach dem Brand in der Nacht auf den 25. Dezember ist laut Mitteilung des Familienzentrums Kinderland Lörrach überwältigend. Zahlreiche Bürger haben ihre Unterstützung angeboten und damit große Solidarität gezeigt (wir berichteten). Dafür bedanken sich die Familien und auch das Team des Familienzentrums Lörrach, das die Sachspenden teilweise koordiniert, ausdrücklich.