3 Das Haus in der Lautlinger Rathausgasse stand vergangenen Donnerstag in Flammen. Foto: Kistner

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Bewohner des Lautlinger Hauses, das am Donnerstag brannte, haben Glück im Unglück gehabt: Eine 85-jährige Hausbewohnerin wäre ohne den couragierten Einsatz zweier Retter möglicherweise nicht mehr am Leben.















Link kopiert

Albstadt-Lautlingen - Das Feuer war am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ausgebrochen; wenige Minuten später erblickten zwei Autofahrer, die in der Ebinger Talstraße hintereinander den Berg hinunter kamen, die Rauchsäule, die aus dem Ortskern aufstieg. Das brennende Gebäude stand in unmittelbarer Nähe zur Ortsdurchfahrt; die beiden Autofahrer steuerten, ohne zu zögern, ihre Wagen in den Hof hinein. Vor dem Haus stand eine Frau – eine Nachbarin, wie sich herausstellte – und hatte das Smartphone am Ohr, um die Leitstelle zu alarmieren.