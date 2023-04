Schlimme Nachrichten von der Polizei: Auch die Frau von Altbürgermeister Joachim Heil ist an ihren Brandverletzungen verstorben. Warum das Feuer am Ostersonntag ausgebrochen war, ist weiterhin Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Brand an Ostersonntag hat ein zweites Todesopfer gefordert. Nachdem Bürgermeister Joachim Heil am Tag nach dem Brand seinen Verletzungen erlegen ist, ist nun auch seine Frau in einer Klinik an den Folgen des Brand gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit.

Das Ehepaar wurde mit Drehleiter vom Balkon gerettet

Nachdem das Feuer am Ostersonntag um die Mittagszeit ausgebrochen war, konnten die beiden Bewohner des Hauses auf den Balkon flüchten und wurden dort von der Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr am Montag vor dem Haupt- und Personalausschuss berichtete, hatten die beiden zu diesem Zeitpunkt schon schwere Brandverletzungen davon getragen. Per Rettungshubschrauber wurde das betagte Paar nach der Rettung in eine Spezialklinik gebracht.

Ermittlungen zur Brandursache laufen weiter

Warum genau das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache seien weiter im Gange, heißt es von der Polizei.