Mit Hochdruck wurde in den vergangenen Tagen nach einem Standort gesucht, an dem die Fischinger Grundschüler unterrichtet werden sollen. Nach ersten Überlegungen war die Hopfauer Grundschule im Gespräch. Doch nun gibt es eine ganz andere Lösung.

Zwar wäre die Grundschule in Hopfau „eine schnell umsetzbare und geeignete Lösung“ gewesen, dennoch habe man sich weiter auf die Suche begeben, erklärt Kämmerer Hans-Peter Fauser in einer Mitteilung der Stadt.

Schulstart im Katholischen Gemeindehaus

Mit Erfolg: Mit dem Katholischen Gemeindehaus in Fischingen habe man eine, aus Sicht der Verwaltung, bessere Lösung gefunden, die einige Vorteile mit sich bringe.

Schüler, Lehrkräfte und das sonstige Personal blieben so vor Ort in ihrer gewohnten Umgebung in Fischingen, ein Schülertransport nach Hopfau müsse nicht eingerichtet werden. „Dies spart in erster Linie Zeit, aber auch Kosten für die Stadt und tut darüber hinaus auch der Umwelt gut“, so Fauser. Zugleich werde auch der Schulbetrieb in Hopfau nicht beeinträchtigt.

Auftakt wie geplant

Die Räumlichkeiten im Gemeindehaus seien für den Unterricht geeignet und der Unterricht könne am kommenden Montag wie geplant starten. Auch die Einschulung am kommenden Mittwoch finde wie geplant statt. Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit mit Pfarrer Fürst von der Seelsorgeeinheit Empfingen konnte auf die Schnelle diese Lösung gefunden werden.