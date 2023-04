Nach Brand in Grüntal

1 Inzwischen wurde das Gebäude der „Galerie zur Mühle“ teilweise abgerissen. Foto: Brückner Rieger Architekten

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Grüntal-Frutenhof gab es Neuigkeiten zur „Galerie zur Mühle“.









Der unvermeidbare Teilabriss der „Galerie zur Mühle“ nach dem Brand im vergangenen Jahr hat inzwischen stattgefunden. Das denkmalgeschützte Kerngebäude ist stehen geblieben.

Grüntals Ortsvorsteher Willi Armbruster erinnerte in der jüngsten Ortschaftsratssitzung noch einmal an den unglücklichen Verlauf des Brandes, der nach ersten erfolgreichen Löschversuchen aufgrund eines dann einsetzenden Gewittersturms erneut entfachte und deshalb zu einem riesigen Brandschaden geführt hatte. Für die Bewohner des Gebäudes hatte die Kirchengemeinde gemeinsam mit der bürgerlichen Gemeinde daraufhin eine Spendenaktion organisiert und knapp 6400 Euro gesammelt, die übergeben werden konnten, um die erste Not zu lindern. Der vom Brand betroffene hintere Teil des Gebäudes war nicht zu retten und wurde zwischenzeitlich komplett abgerissen.

Der Wiederaufbau ist in derselben Art und Größe wie das bisherige Gebäude geplant

Das denkmalgeschützte Kerngebäude ist jedoch stehen geblieben und soll in seinem bisherigen Charakter auch erhalten bleiben, erklärt Architekt Detlef Brückner vom Architekturbüro „Brückner Rieger Architekten“ in Freudenstadt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Das Büro wurde mit den Planungen für den Wiederaufbau beauftragt. Geplant ist dieser laut Brückner in derselben Art und Größe wie das bisherige Gebäude. Dies unter Berücksichtigung des bestehenden Denkmalschutzes. Die beliebte Gastwirtschaft im vorderen Teil des Gebäudes wird wiederhergestellt. Der Küchenbereich dahinter wird vergrößert. Um den bisherigen Charakter der Gastwirtschaft zu bewahren, den Brandschutz aber gleichzeitig zu erhöhen, ist beispielsweise der Einbau einer Holzverbunddecke vorgesehen.

Anfang April wird der Bauantrag eingereicht

Vorgesehen sind im neu entstehenden hinteren Teil des Gebäudes darüber hinaus auch wieder Wohnungen in unterschiedlicher Größe.

Anfang April wird der Bauantrag eingereicht, realisiert werden soll das Vorhaben so schnell wie möglich.