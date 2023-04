Nach dem Schreckmoment am Montagabend, als es in der Furtwanger Stadtkirche St. Cyriak brannte, hat die Kirchengemeinde nun mit den Folgen zu kämpfen. Auf Kirchgänger kommen Veränderungen zu. Denn die Kirche müsse „auf noch nicht absehbare Zeit geschlossen bleiben“, wie es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit heißt.

Einige Gottesdienste wurden nun an andere Orte verlegt: Die Erstkommunion der Anne-Frank-Schule am Samstag, 29. April, findet in der Kirche St. Katharina in Gütenbach statt, die Eucharistiefeier am Sonntag, 30. April, in der Kirche St. Martin in Vöhrenbach. Am Montag, 1. Mai, werden die Eucharistiefeier um 10.30 Uhr und die Maiandacht um 18 Uhr nach Schönenbach in die Kirche St. Nikolaus verlegt. Die Dankandacht mit den Erstkommunionkindern am Mittwoch, 3. Mai, findet in der Kirche St. Katharina in Gütenbach statt.