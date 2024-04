5 Der Brand war am Dienstag in der alten Börse ausgebrochen. Foto: dpa/Thomas Traasdahl

Nach einem Brand in der alten Börse in Kopenhagen ist nun die Fassade des Gebäudes eingestürzt.









Nach dem verheerenden Großbrand in der Börse in Kopenhagen am Dienstag ist das Mauerwerk der ausgebrannten Hälfte des historischen Gebäudes eingestürzt. Dies teilten am Donnerstag die Einsatzkräfte mit.