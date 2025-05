Vorm Hotel parkt das Fahrzeug eines örtlichen Handwerksbetriebs, am Vordacht lehnt noch ein leiterähnlicher Lift: Noch ist das Hotel Therme eine Baustelle. Doch ein Ende der Arbeiten scheint in Sicht.

Wer die Internetseite des Vier-Sterne-Hauses in Teinach besucht, der wird von folgender Nachricht begrüßt: „Zimmerreservierungen inklusive Thermenlandschaft sind ab dem 15.05.2025 wieder verfügbar. Wegen der Brandschutzsanierung im Eingangs- und Umkleidebereich werden keine Tages- und Stundentickets verkauft.“

Gästen werden wegen Brand evakuiert

Am Abend des 12. Januars, ein Sonntag, war es in dem Hotel zu einem Brand gekommen. Der Kabelbrand war im Technikbereich im Untergeschoss des Thermenflügels entstanden. Die Feuerwehr aus Bad Teinach-Zavelstein war mit sechs Fahrzeugen und 60 Mann im Einsatz. Weitere aus Calw und Holzbronn kamen dazu. Sie löschten das Feuer damals schnell. Doch der Rauch, der sich entwickelt hatte, richtete größeren Schaden an.

Blick ins Schwimmbad: Hier sieht es noch nach Baustelle aus. Foto: Thomas Fritsch

Zur Zeit des Brandes waren nur etwa 70 Gäste im Hotel – sie wurden evakuiert und konnten alle zunächst in anderen Zimmern unterkommen, reisten dann aber ab. Hotelier Wolfgang Scheidtweiler hatte am Tag nach dem Brand noch gehofft, dass das Hotel nach einer Woche schon wieder öffnen könnte. Das wurde allerdings nichts: Die Verunreinigungen durch den Rauch waren doch zu stark.

Haus nutzt Schließung für weitere Arbeiten

Auch das Thermalbad war verraucht und konnte nicht mehr genutzt werden. Schon der Rückbau war aufwendig: Unter anderem musste im Thermalbad die Deckenverkleidung entfernt werden. Doch gerade wegen diesem kommen die meisten Gästen in das Teinacher Hotel, wie Scheidtweiler Anfang Februar im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert hatte.

„Die Leute wollen natürlich ins Schwimmbad“, hatte er damals gesagt. Was im Umkehrschluss bedeutet: Ein Normalbetrieb ohne Bad ist bis auf Weiteres nicht möglich. Gästen wurde abgesagt, Buchungen waren nicht möglich, auch Gastronomie und Bar blieben zu. Lediglich einzelne Tagungen fanden statt.

Von außen ist nichts zu sehen von Bauarbeiten. Foto: Thomas Fritsch

Der Hotelier hatte berichtet, dass die Zwangspause nicht nur für die Renovierung der Brandschäden genutzt werde, sondern auch, um Arbeiten zu erledigen, die schon länger angedacht waren. Zudem sollten die Mitarbeiter sie für Schulungen nutzen.

Damals peilte das Hotel Therme eine Wiedereröffnung um Ostern an. Nun hat es doch länger gedauert, aber der Termin ist in Sicht: am Donnerstag, 15. Mai. Wer in der Online-Maske versucht, in der Zeit vor diesem Datum ein Zimmer zu buchen, der erfährt: „Sie haben ein eingeschränktes Datum ausgewählt. Ein Datum innerhalb Ihres Aufenthalts ist nicht verfügbar.“ Und weiter unten die Info, dass das Hotel aktuell geschlossen ist – noch.