"Tatsächlich ist es so, dass sich bei einer Ausnahmesituation wie bei dem Brand sich immer zeigt, wie gut und strukturiert man bei so einer Situation vorgeht", erklärt der SRH-Pressesprecher Mischa Lange bei einem Treffen auf dem Gelände des SRH-Gesundheitszentrum Bad Herrenalb in Bad Herrenalb. Wie berichtet, hatten am Montag große Rauchschwaden über der Klinik von Bad Herrenalb viele Menschen irritiert. Die ungewöhnlich weißen Rauchwolken waren knapp zwei Stunden zu sehen, danach zeigte sich für Außenstehende das gewohnte Bild des Gebäudes vor herbstlicher Kulisse.















Bad Herrenalb - Dass dort ein Brand im Blockkraftwerk die Rauchschwaden ausgelöst hatte, war für Außenstehende zunächst nicht zu erkennen. "Die Feuerwehr wurde durch den Brandmelder automatisch alarmiert und hatte bei einem Großeinsatz den Brand schnell unter Kontrolle", so Lange, der dazu erklärt: "Die Gaszufuhr für das Blockheizkraftwerk wurde dadurch ebenfalls automatisch gestoppt, wodurch die Zuleitungen für die beiden weiteren Gasbrenner ebenfalls unterbrochen wurden. Dank schnellem Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden."

Lange, der üblicherweise am SRH-Standort in Waldbronn agiert, zeigt sich bei einem Rundgang in Bad Herrenalb sichtlich zufrieden. "Die Funktion der beiden Gasbrenner, die für das Warmwasser und die Hauswärme zuständig sind, sind unversehrt und wurden ebenso wie die Leitungen durch externe Dienstleister geprüft."

Gasbrenner wieder funktionsfähig

Nachdem alles geprüft und freigegeben wurde, sind die Gasbrenner wieder funktionsfähig und in Betrieb, sodass es "seitens der Rehabilitanden keinerlei Einschränkungen bei ihrem Klinikaufenthalt gibt".

Die Leistungen von Heizung und warmem Wasser waren somit nur kurzfristig beeinträchtigt, sodass bereits am späten Nachmittag die normale Leistungsfähigkeit in der Klinik und darüber hinaus auch im benachbarten Schwarzwald Panorama garantiert werden konnte.

"Was den Strom betrifft, so beziehe wir diesen nun von den Stadtwerken in Bad Herrenalb", erläutert Lange, da das 2015 in Betrieb genommene Blockkraftheizwerk auch für diese Serviceleistung angeschafft worden war. "Alles war gewartet. Daher können wir den Brandausbruch nicht verstehen. Erst nach dem Bericht des Gutachtes können wir darüber berichten."

Für neugierige Betrachter zeigen sich keine Brandspuren am Haus. "Das Blockkraftheizwerk ist im Haus integriert und gänzlich unspektakulär", so Lange, der berichtet, das die Rauchschwaden über die Lüftungsschächte abgezogen sind und die Maschine, die gebrannt hat, schnell gelöscht werden konnte. "Durch den schnellen Einsatz von 30 Feuerwehrleuten und den hausinterne Brandschutzplan ist die Aktion reibungslos verlaufen, denn in erster Linie sind die Rehabilitanden."

Nur milde Symptome

Momentan sind knapp über 100 Rehabilitanden in der Klinik, die normaler Weise über 270 Betten verfügt. Da aber erst vor wenigen Tagen durch einen Corona-Ausbruch ein Aufnahmestopp durch das Gesundheitsamt verfügt wurde, waren zwei Ausnahmeerscheinungen binnen einer Woche zu bewältigen. "Was Corona betrifft, so gehen wir davon aus, dass wir ab 4. November wieder Rehabilitanden aufnehmen können", berichtet Lange, der damit zuversichtlich in die Zukunft blickt. Nach seinen Aussagen zeigen die Coronakranken (wir berichteten) nur milde Symptome und eine nachfolgende Reihentestung hat lediglich einen weiteren positiven Fall ergeben. Was die Verpflegung in der Klinik betrifft, so wurde nach Schließung des Speisesaales auf "Tablett-Essen" umgestellt, wobei die Verpflegung direkt auf die Zimmer der Rehabilitanten geliefert wird. "Das erfordert derzeit war einen zusätzlichen Aufwand, der aber der Sicherheit dient und von allen unseren Mitarbeiter in reibungsloser Teamarbeit geleistet wird."