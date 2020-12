Nach Brand in Bad Dürrheim Schüler dürfen erst im nächsten Jahr zurück ins Gebäude

Die rund 400 Schüler klassenweise in der Realschule am Salinensee, der Grundschule Brigachtal, im Haus der Begegnung der Evangelischen Kirche, im Pfarrsaal der Katholischen Kirche, beim Tennisclub Bad Dürrheim, in den Schulungsräumen des DRK Bad Dürrheim sowie im Kurhaus und dem Haus des Bürgers in Präsenz unterrichtet werden.

Verdacht auf Brandstiftung

"Wir sind unglaublich dankbar, dass die Räume so schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt wurden", sagt Berggötz. "Diese Gastfreundschaft werden wir nicht strapazieren, aber ein Zurück in die Grund- und Werkrealschule soll es erst geben, wenn ein sicherer und vernünftiger Unterricht möglich ist", so Bürgermeister Berggötz.

Bei dem Brand war erheblicher Sachschaden entstanden. Einen technischen Defekt schließen die Ermittler aus. Bereits kurz nach dem Einsatz hatten Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt, dass der Verdacht auf Brandstiftung im Raum steht.