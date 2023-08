Im Prozess um die Brandstiftung in der Alpirsbacher Asylbewerberunterkunft im Mai 2022 fiel jetzt das Urteil: Der angeklagte Somalier muss für fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Dies nicht nur wegen der Brandstiftung, sondern auch wegen versuchten Mordes.

Dass der letzte Verhandlungstag im Prozess um die Brandstiftung in der Asylbewerberunterkunft in der Alpirsbacher Kreuzgasse (ehemals Waldhorn) noch einmal fast sieben Stunden gedauert hat, war vor allem der fast vierstündigen Unterbrechung nach den inhaltlich stark voneinander abweichenden Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung vor der Urteilsberatung und Verkündung geschuldet.

„Es sind keine leichten Fragen, deshalb wird das schon per se länger dauern und wir müssen uns diese Zeit auch nehmen“, begründete der Kammervorsitzende Karlheinz Münzer die lange Beratungszeit, nachdem Verteidiger Rasmus Reinhardt aufgrund der, seiner Meinung nach, nicht ausschließbaren Schuldunfähigkeit des Mannes sogar auf Freispruch plädiert hatte.

Staatsanwältin Anita Witzemann hatte zuvor aufgrund der Tatvorwürfe eine achtjährige Freiheitsstrafe gefordert. Der Angeklagte selbst bat in seinem „letzten Wort“ um ein Urteil und eine möglichst schnelle Abschiebung nach Somalia, um dort „sein Leben zu haben“, so der Dolmetscher. Darauf wird er nach diesem Urteil noch eine Zeit lang warten müssen. Jetzt geht es für den Mann, bei dem bis zuletzt so manches unklar geblieben ist, erst einmal ins Gefängnis.

Beide Seiten haben die Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Ob das tatsächlich passiert, wurde in öffentlicher Verhandlung nicht erörtert. Erörtert wurden hingegen noch einmal Fragen wie das tatsächliche Alter des Mannes – seine eigenen Angaben und die seines Halbbruders lagen immerhin 16 Jahre auseinander – und die Frage, ob der Mann vielleicht doch psychisch so krank sein könnte, dass seine Schuldfähigkeit in Frage steht.

Keine Anhaltspunkte für mögliche Schizophrenie

Das erwies sich als schwierig, weshalb man mit dem Sachverständigen Peter Gabriel, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, noch einen weiteren Experten hinzugezogen hatte.

Gabriel hatte den Angeklagten, der im Prozess wiederholt durch ungewöhnliches Verhalten aufgefallen war und beispielsweise von einem Mann erzählt hatte, der ihn angeblich seit Jahren verfolgt, noch einmal während einer dreiwöchigen Unterbringung begutachtet. Im Ergebnis wurden von ihm „psychopathologische Auffälligkeiten“ klar verneint. Auch für eine mögliche Schizophrenie lägen keinerlei Anhaltspunkte vor.

Nachweislich unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Die Kommunikation sei aufgrund der mangelhaften englischen Sprachkenntnisse manchmal schwierig und deshalb auch missverständlich gewesen. Positiv aufgefallen sei der Angeklagte durch eine große Reinlichkeit und Sauberkeit in seinem Zimmer.

Für möglich hält Gabriel aber eine Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat, weil der Angeklagte da nachweislich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden hatte.

Angeklagter bestreitet Aufenthalt in Klinik vehement

Am Ergebnis dieser Begutachtung änderte auch ein vom Halbbruder des Angeklagten vorgelegtes Attest einer Klinik aus Somalia nichts. Die Klinik bestätigt im Attest, den Angeklagten bereits 2008 wegen einer bipolaren Störung behandelt zu haben. Auch der Vater sei mit einer solchen Störung gestorben, hatte der Halbbruder ausgesagt. Der Angeklagte hatte dies – wie auch den attestierten Aufenthalt in der Klinik – vehement bestritten. Zweifel an der Echtheit des Attestes blieben seitens des Gerichts bestehen.

„Selten habe ich an einem Strafprozess mit einem so unbefriedigenden Ergebnis der Beweisaufnahme teilgenommen“, schilderte Rechtsanwalt Rasmus Reinhardt das Dilemma, in dem sich neben ihm vermutlich die gesamte Kammer vor der Urteilsberatung befand.

So begründete das Gericht das Urteil

Urteil

Verurteilt wurde der vermutlich 37-jährige Angeklagte am Ende wegen Sachbeschädigung in Tateinheit mit fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen versuchten Mordes durch Unterlassen. Er trägt die Kosten des Verfahrens und kommt in Haft.

Begründung

Aufgrund der Alkoholisierung des Mannes zum Tatzeitpunkt am 29. Mai 2022 unterstellte das Gericht eine rechtserhebliche Einschränkung der Steuerungsfähigkeit, bejahte jedoch die Einsichtsfähigkeit. Dass ein Mitbewohner beim Sprung aus dem Fenster zu Tode hätte kommen können, habe der Angeklagte, der diesen nach Ausbruch des Brandes hätte warnen können, dies aber nicht getan hat, billigend in Kauf genommen. Die unterlassene Warnung sei „zur Verdeckung der zuvor begangenen Straftat“ (Brandstiftung) erfolgt. Die Tat sei wegen dieses Mordmerkmals als versuchter Mord und nicht nur versuchter Totschlag zu werten. Eine psychotische Handlungsmotivation mit der Folge der Schuldunfähigkeit wurde seitens des Gerichts auf Grundlage der Sachverständigengutachten verneint. Wegen des Alkohols und der Drogen wurde bei der Brandstiftung mit ihren gravierenden Folgen – das Gebäude brannte komplett nieder, der Schaden beläuft sich auf 1,7 Millionen Euro – zugunsten des Angeklagten nur Fahrlässigkeit und kein bedingter Vorsatz unterstellt. Die Strafe wurde wegen verminderter Schuldfähigkeit infolge der Intoxikation des Angeklagten gemildert.