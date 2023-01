1 Im Juni 2022 brannte ein Nebengebäude des "Haus Grezenbühl", ein Wohnheim für psychisch erkrankte Menschen, in Ehlenbogen. Der 24-jährige Verursacher des Brandes stand nun vor Gericht. Foto: Feuerwehr

Was spielte sich in der Brandnacht im Juni 2022 im "Haus Grezenbühl" in Ehlenbogen ab? Und vor allem: wieso? Diesen Fragen ging das Landgericht Rottweil an mehreren Verhandlungstagen nach. Nun wurde das Urteil verkündet.















Link kopiert

Alpirsbach-Ehlenbogen/Rottweil - Im Juni 2022 hatte ein heute 24-Jähriger, der an einer psychischen Erkrankung leidet, einen Brand in einem Nebengebäude des "Haus Grezenbühl" in Ehlenbogen verschuldet. Durch seine Tat brachte er 14 Bewohner in Lebensgefahr. Der Schaden am Gebäude belaufe sich auf 1,3 Millionen Euro, falls eine Sanierung möglich sei, teilte der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer bei der Urteilsverkündung im Landgericht Rottweil am Montag mit. Dieser Betrag steige allerdings auf 2,3 Millionen Euro an, sollte eine Sanierung nicht mehr infrage kommen.