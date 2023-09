Der Brand der Fischinger Schule beschäftigt Kinder und Eltern nach wie vor. In der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch ließ der Ortsvorsteher noch einmal die Ereignisse Revue passieren und berichtete, was seitdem geschehen ist.

Es war der große Schock: Am Abend des 5. Septembers brach im Lehrerzimmer der Fischinger Grundschule ein Feuer aus. Dieses konnte zwar gelöscht werden, hat aber dafür gesorgt, dass ein Schulstart in den verrußten Räumen unmöglich war. Ortsvorsteher Jürgen Huber brachte den Ortschaftsrat nun auf den aktuellen Stand.

Aufgefallen war das Feuer einer Reinigungskraft, die sich über die beschlagenen Scheiben im Lehrerzimmer gewundert und dann Feuer im Bereich des Kühlschranks entdeckt hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der ganze Flur verraucht. Das Feuer hatte sich bis unter die Decke ausgebreitet. Unter Atemschutz begann die Feuerwehr mit dem Löschangriff.

Fenster verhinderten Schlimmeres

Die gute Nachricht: „Dank der sanierten Fenster sind die Scheiben nicht herausgeflogen. Sonst hätte das Gebäude sicherlich schnell in Vollbrand gestanden“, sagt Ortsvorsteher Jürgen Huber. Die Feuerwehr habe gute Arbeit geleistet.

Nach dem Brand bot sich in den Räumen ein trauriges Bild: verrußte Wände und Decken, ein strenger Geruch und manch Beschädigtes und Verbranntes. Die Versicherung habe bereits mit der Abwicklung des Schadens begonnen, so Huber.

Traurige Bestandsaufnahme

Eine Spezialfirma für Brandschadensfälle saniert derzeit das Gebäude und reinigt Inventar und Unterrichtsmaterialien, um festzustellen, was noch zu retten ist und was „Totalschaden“. Bei letzterem werde der Zeitwert ersetzt.

Alles ist verrußt. Foto: Huber

Nähere Informationen zur Schadenshöhe gibt es noch nicht. Eine Schätzung von rund 100 000 Euro steht im Raum, jedoch wisse man das erst genau, wenn alles begutachtet und bewertet worden sei, sagt der Ortsvorsteher unserer Redaktion.

Klar war, dass der Schulstart in den verrußten Räumen undenkbar war. Die Sulzer Verwaltung hatte daraufhin vorgeschlagen, die Klassen in Hopfau aufzufüllen. Damit hatten sich die Schulleitung und einige Eltern jedoch nicht anfreunden können. Stattdessen wurde der Vorschlag des Fischinger Ortsvorstehers, das katholische Gemeindehaus zu nutzen, favorisiert. Und so geschah es in Absprache mit der Kirchengemeinde. Der Mietvertrag wird derzeit ausgearbeitet.

Gemeindehaus als Favorit

Seit Beginn des neuen Schuljahrs wird nun also im katholischen Gemeindehaus unterrichtet. Dort kann dank einer Küche auch die Essensausgabe stattfinden. In den Pausen wird entweder der Parkplatz genutzt, oder die Lehrer begleiten die Kinder in den Außenbereich der Grundschule. Sollten nachmittags Termine im Gemeindehaus geplant sein, können die Schüler für die Betreuung in den Sitzungssaal ausweichen.

Was im katholischen Gemeindehaus fehlt, ist eine Internetverbindung. Diese sei aber laut Schulleitung nicht zwingend erforderlich, berichtet Jürgen Huber. Das Sekretariat – die Verwaltungsdaten konnten gesichert werden – wurde kurzerhand ins Fischinger Rathaus verlegt.

Kinder müssen Vorfall verdauen

Bis die Schüler wieder in der Grundschule unterrichtet werden können, wird es sicherlich rund ein halbes Jahr dauern, prognostiziert der Ortsvorsteher. Anfangs hatten die Eltern angeboten, bei der Reinigung mit anzupacken, das müsse aber aus Versicherungs- und Gesundheitsschutzgründen zwingend durch eine Spezialfirma erledigt werden, erklärt Jürgen Huber.

Im Ortschaftsrat wies Tobias Giering auf den pädagogischen Auftrag hin, den Kindern das Geschehen nahezubringen. Sie müssten den Vorfall erst einmal verdauen. Und auch, dass manche persönlichen Gegenstände Raub der Flammen geworden sein könnten. Der Schulleiter sicherte zu, das Thema mit den Kindern aufzuarbeiten. Dazu gehörten auch regelmäßige Besuche auf dem Gelände. Denn die Schüler sollen so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren und in ihrer Fischinger Grundschule lernen können.