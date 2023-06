Nach dem Brand am Montagabend öffnet der Europa-Park am Dienstag wie gewohnt um 9 Uhr seine Tore. Das jedoch mit Einschränkungen. Einige Attraktionen und Shops bleiben geschlossen, informiert der Park.

Das Feuer war nach LZ-Informationen im Maschinenraum des Alpenexpress’ ausgebrochen. Die Achterbahn gehört demnach zu den Fahrgeschäften, die am Dienstag geschlossen bleiben, wie der Europa-Park via Twitter am späten Montagabend informierte.

„Nach aktuellem Wissensstand bleiben die folgenden Attraktionen vorerst geschlossen: Panoramabahn, Alpenexpress Enzian, Alpenexpress Coastiality, Tiroler Wildwasserbahn, Yomis-Zauberwelt der Diamanten sowie die Shops Bazar Español und Edelsteingrotte“, heißt es in dem Post.

Die Twitter-Nutzer zeigten sich erfreut, dass der Europa-Park wieder öffnet und teilten ihr Mitgefühl. „Ich wünsche viel Kraft für den Wiederaufbau. Es sind nur Dinge kaputt gegangen, keine Menschen. Das ist wirklich wichtig.“, schreibt ein Nutzer. „Super, dass ihr offen habt. Wir Wünschen euch alles Gute, dass ganze wieder in Schuss zu bekommen“, so ein anderer.

Familie Mack äußert sich

Über Twitter äußerten sich am Montagabend auch erstmals Mitglieder der Familie Mack öffentlich zum Brand. „Wir sind sehr dankbar für den großartigen Einsatz aller Einsatzkräfte und Mitarbeitenden. Wir freuen uns sehr, morgen wieder unsere Besucher im gesamten Europa-Park Erlebnis-Resort begrüßen zu können! Vielen Dank auch für die große Unterstützung durch eure Nachrichten“, wandte sich Thomas Mack an die Europa-Park-Fans.

„Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für die professionelle Zusammenarbeit und an unsere treuen Besucher für die Anteilnahme“, schrieb Michael Mack.