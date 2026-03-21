Nach Brand auf A 81 bei Leonberg: Engelbergtunnel teilweise wieder geöffnet - „Tag und Nacht gearbeitet“

Nach 16 Tagen Sperrung rollt der Verkehr wieder durch den Engelbergtunnel bei Leonberg – zumindest auf einer Spur. Wie hat die Teilfreigabe geklappt? Ein Blick in die dunkle Röhre.
Das erste Auto ist ein VW: Nach 16 Tagen Sperrung ist eine Spur der Weströhre im Engelbergtunnel wieder geöffnet worden. Der Fahrer des dunkelgrauen Wagens dürfte sich ein bisschen wie ein Filmstar gefühlt haben. Denn seine Einfahrt wird von Sicherheitsdienst, Autobahn GmbH, Feuerwehr sowie Zeitung und Fernsehen beobachtet, die allesamt gebannt entlang der Strecke in Richtung Ditzingen blicken, um die ersten Fahrzeuge zu beobachten, die hier wieder durchrollen.