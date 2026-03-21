Nach Brand auf A 81 bei Leonberg: Engelbergtunnel teilweise wieder geöffnet - „Tag und Nacht gearbeitet“

Nach 16 Tagen Sperrung rollt der Verkehr wieder durch den Engelbergtunnel bei Leonberg – zumindest auf einer Spur. Wie hat die Teilfreigabe geklappt? Ein Blick in die dunkle Röhre.

Das erste Auto ist ein VW: Nach 16 Tagen Sperrung ist eine Spur der Weströhre im Engelbergtunnel wieder geöffnet worden. Der Fahrer des dunkelgrauen Wagens dürfte sich ein bisschen wie ein Filmstar gefühlt haben. Denn seine Einfahrt wird von Sicherheitsdienst, Autobahn GmbH, Feuerwehr sowie Zeitung und Fernsehen beobachtet, die allesamt gebannt entlang der Strecke in Richtung Ditzingen blicken, um die ersten Fahrzeuge zu beobachten, die hier wieder durchrollen.

Überall begrüßen den Fahrer des VW und der ersten Lastwagen Warnblinker und knallorange Fahrzeuge der Autobahnmeisterei. Die Fahrspur führt vorbei an zahlreichen reflektierenden Baken, die den Weg weisen. Im Tunnel selbst sieht es allerdings wenig spektakulär aus: Ein großer Baustrahler und eine Leuchtbande sorgen für bessere Sicht auf den ersten rund 300 Metern – deren Sicherheitstechnik wurde bei dem Brand am 3. März komplett zerstört.

„Schauen Sie, dahinten ist wieder alles in Ordnung“, sagt Wolfgang Grandjean, der Leiter der Unternehmenskommunikation der Autobahn Gmbh Niederlassung Südwest, kurz vor der Wiedereröffnung im noch leeren Tunnel – und zeigt auf eine Stelle weit im Inneren des Bauwerks, in dem die reguläre Deckenbeleuchtung wieder strahlt. Bis zu diesem Punkt waren durch den Brand eines Lkw-Aufliegers Kabel verschmort, Schilder geschmolzen, sogar Beton abgeplatzt.

Engelbergtunnel bei Leonberg: Reparatur im 24-Stunden-Betrieb

Von den massiven Schäden ist mittlerweile aber nur noch wenig zu erkennen, der frische Beton lässt den Tunnel eher neu erscheinen. „Tag und Nacht, im 24-Stunden-Betrieb“, betont Grandjean, hätten die Kollegen der Autobahn GmbH an der Reparatur gearbeitet. „Hier war Beton abgeplatzt, das mussten wir erst mal abschlagen“, erklärt er mit Blick auf die Tunnelwand nahe dem Nordportal.

Danach wurde neuer Spritzbeton aufgetragen. „So einen Spritzbeton in großer Menge anzubringen, das macht man nicht eben schnell, das muss auch aushärten“, sagt Grandjean. Und die Beleuchtung sei eine Spezialanfertigung für den Engelbergtunnel, die eben erst mal wieder geliefert werden muss. „Da sind uns die Hände gebunden, wenn wir keine Ersatzteile haben, können wir die nicht einbauen.“

Autobahn GmbH: Sicherheit im Engelbergtunnel hat Priorität

Damit die Tunnelöffnung am Donnerstag vonstattengehen konnte, hatte man erst einmal darauf geachtet, alle Arbeiten zu erledigen, die einen laufenden Betrieb nicht beeinflussen – etwa jene an der Tunneldecke. „Alles, was über Kopf zu machen war, ist erledigt.“ So könne nun die eine Spur freigegeben werden. „Der Rest ist an der Seite zu machen, den können wir auch unter vollem Verkehr erledigen“, erklärt Wolfgang Grandjean.

Am Nordportal der Weströhre des Engelbergtunnels hält ab sofort eine Brandwache Ausschau. Foto: Simon Granville

Bis weitere Spuren in der Weströhre des Engelbergtunnels freigegeben werden, wird es allerdings noch einige Wochen dauern. Genau will man sich da seitens der Autobahn GmbH nicht festlegen. Denn ebenfalls noch dringend notwendig wird es sein, die Sicherheitstechnik zu ersetzen, die durch das Feuer beschädigt wurde. „Wir können nichts dafür, dass hier ein Lkw gebrannt hat“, betont Grandjean. „Uns ist daran gelegen, es so schnell wie möglich komplett fertig zu machen.“ Aber es gilt eben auch: „Für uns ist die Sicherheit das absolut Wichtigste.“

Eine Brandwache hält am Engelbergtunnel die Stellung

Damit der Verkehr überhaupt wieder rollen kann, muss der Tunnel deshalb jetzt rund um die Uhr von einer Brandwache beobachtet werden – jeweils zwei ausgebildete Sicherheitsleute halten dauerhaft in einem kleinen Containerhäuschen am Tunneleingang die Stellung. Das „Auge der Brandmeldeanlage“ nennt der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann die Wache.

Ob die einspurige Öffnung der Weströhre den Orten rund um den Tunnel entlastet, die durch Umleitungsverkehr in den letzten Wochen teils schwer gebeutelt waren, wird sich zeigen – am Donnerstagnachmittag wird die neu geöffnete Spur zwar genutzt, der große Andrang, die Autokolonnen bleiben aber erst einmal aus. Die Autobahn GmbH hofft, dass vor allem der Schwerlastverkehr die geöffnete Spur nutzt und wieder durch den Tunnel fährt, anstatt Ausweichstrecken zu nutzen. „Jeder Verkehr, der über die Autobahn geht, ist gut, denn er hilft den Kommunen“, sagt Wolfgang Grandjean. „Wir hoffen, dass gerade die Lkws den Tunnel nutzen.“