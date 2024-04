1 Darf nicht mehr für den SWR arbeiten: Moderatorin Helen Fares. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Frederic Kern

Der SWR hat die Zusammenarbeit mit Moderatorin Helen Fares beendet. Das gab der Sender am Abend in einer Pressemitteilung bekannt. Sie hatte eine Anti-Israel-App beworben.









Die Moderatorin Helen Fares wird künftig nicht mehr für den SWR arbeiten – das gab der Sender am Abend in einer Pressemitteilung bekannt. Die Journalistin hatte am Wochenende in ihrem privaten Instagram-Profil eine App beworben, die zum Boykott israelischer Produkte genutzt wird. „Der SWR hat sie von ihren Moderationsaufgaben entbunden, nachdem sie wiederholt auf ihrem privaten Social-Media-Account extreme politische Positionen geäußert hat“, so der Sender. Fares moderierte beim SWR das digitale Dialog-Format „MixTalk“.