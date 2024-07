Nach Bombardierung von Kinderkrankenhaus: Lahrer Spendenbüffet für die Ukraine

1 Das Spendenlager des Vereins (von links): Anzhelika Kovalenko, Pirmin Styrnol und Martha Kovalenko vom Verein „Gemeinsam Europa“, Peter Rottenecker und Dieter Leidinger von der Volksbank. Foto: Gemeinsam Europa

Nach der Bombardierung eines Kinderkrankenhauses in Kiew laden die Ukrainische Gemeinschaft und der Verein „Lahr hilft“ zu einer Benefiz-Veranstaltung. Vereinsmitglied Martha Kovalenko hat den Angriff in der Ukraine hautnah miterlebt.









Unter dem Motto „Kaffee und Kuchen können Leben retten“ laden die Lahrer Ukrainehilfe und die Ukrainische Gemeinschaft am heutigen Samstag, 13. Juli, ein weiteres Mal gemeinsam zu einem Spenden-Büfett ein. Von 11 Uhr bis 18 Uhr öffnet „Lahr hilft“ seine Räumlichkeiten im alten Postareal in Lahr für Besucher. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.