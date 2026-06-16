Nach Börsengang: Musks Weltraumfirma SpaceX überholt Amazon an der Börse

Die Weltraumfirma SpaceX von Elon Musk ging bereits mit einer ungewöhnlich hohen Bewertung an die Börse. Doch in den ersten Handelstagen treibt die Nachfrage der Anleger den Kurs noch höher.
New York - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat an ihrem dritten Handelstag den Online-Händler Amazon beim Börsenwert überholt. Zur Mitte des Handels brachte SpaceX mit einem weiteren Kursplus von etwa neun Prozent rund 2,75 Billionen Dollar auf die Börsenwaage, Amazon lag bei 2,67 Billionen Dollar. SpaceX hatte die Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar herausgebracht, am Dienstag lag der Kurs bei 209 Dollar.