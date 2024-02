Nach Body-Shop Insolvenz: Was wird aus der Tübinger Filiale?

1 The Body Shop ist insolvent. Foto: dpa/epa Kiyoshi Ota

Naturkosmetik ohne Tierversuche verspricht die Firma „Body Shop“ – jetzt ist sie insolvent. Auch in Tübingen hat sie eine Filiale. Wir haben nachgefragt, wie es damit weitergeht und wie es um den Standort Neckargasse steht.









Insolvenz auch in Deutschland, hieß es am 15. Februar für den Kosmetikhändler The Body Shop. Derzeit befindet sich das Unternehmen in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. In Tübingen trifft die Linie der Kette einen Nerv – hier ist die Nachfrage nach veganen und tierversuchsfreier Kosmetik hoch.