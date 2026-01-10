Nach Blackout in Berlin: Wissen in falschen Händen – eine Gefahr fürs Stromnetz der EGT Triberg

Tagelang ohne Strom bei bitterkaltem Wetter – was sich in Berlin abspielte, wirft eine Frage auf: Wie sicher ist das Stromnetz – auch in der Region? Nachgefragt bei der EGT in Triberg.
Sieben Gemeinden mit fast 37 400 Einwohnern, eine Gesamtfläche von knapp 257 Quadratkilometern, von denen fast 19 Quadratkilometer mit Strom versorgt werden sowie beinahe 1150 Kilometer Kabel und noch einmal gut 370 Kilometer Freileitung obendrauf – die technischen Daten zum Stromnetz der EGT Energie GmbH mit Sitz in Triberg sind beachtlich.